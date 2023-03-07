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Калина

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Место рождения

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Афонасий Федоровъ

Мать: Пелагея Кононова

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Калининъ Иванъ

Мать ребёнка: Калинина Афимья Кузьмина

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Перехватова Салманида Калентьева

Мать ребёнка: Калинина Афимья Кузьмина

Костромского Наместничества Ветлужской округи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Афимья Кузьмина

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