Калина
Место рождения
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Афонасий Федоровъ
Мать: Пелагея Кононова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Калининъ Иванъ
Мать ребёнка: Калинина Афимья Кузьмина
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Перехватова Салманида Калентьева
Мать ребёнка: Калинина Афимья Кузьмина
Костромского Наместничества Ветлужской округи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Афимья Кузьмина