Калинина Афимья Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинина Афимья Кузьмина

Калинина Афимья Кузьмина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

09.12.1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Калининъ Иванъ

Отец ребёнка: Калина

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Перехватова Салманида Калентьева

Отец ребёнка: Калина

Костромского Наместничества Ветлужской округи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калина

Смерть
09.12.1809
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close