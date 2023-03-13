Калинина Афимья Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти09.12.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Калининъ Иванъ
Отец ребёнка: Калина
Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Перехватова Салманида Калентьева
Отец ребёнка: Калина
Костромского Наместничества Ветлужской округи
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калина
Смерть
09.12.1809
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан