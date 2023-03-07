Кирсановъ Тимофей
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти01.11.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Кирсановъ Галаевъ Петръ
Мать: Кирсанова Салманида
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Миногина Анна
Мать ребёнка: Кирсанова Афимья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кирсановъ Романъ
Мать ребёнка: Кирсанова Афимья
Рождение ребёнка
22.07.1834
Сын: Кирсановъ Илья
Мать ребёнка: Кирсанова Афимья
Рождение ребёнка
26.12.1836
Сын: Кирсановъ Федоръ
Мать ребёнка: Кирсанова Афимья
Рождение ребёнка
04.07.1838
Сын: Кирсановъ Илья
Мать ребёнка: Кирсанова Афимья
Рождение ребёнка
29.06.1842
Сын: Кирсановъ Павелъ
Мать ребёнка: Кирсанова Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирсанова Афимья
Смерть
01.11.1865