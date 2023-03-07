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Кирсановъ Тимофей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1807

Дата смерти

01.11.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кирсановъ Галаевъ Петръ

Мать: Кирсанова Салманида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Миногина Анна

Мать ребёнка: Кирсанова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кирсановъ Романъ

Мать ребёнка: Кирсанова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1834

Сын: Кирсановъ Илья

Мать ребёнка: Кирсанова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1836

Сын: Кирсановъ Федоръ

Мать ребёнка: Кирсанова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1838

Сын: Кирсановъ Илья

Мать ребёнка: Кирсанова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1842

Сын: Кирсановъ Павелъ

Мать ребёнка: Кирсанова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирсанова Афимья

Смерть
01.11.1865
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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