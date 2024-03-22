Миногинъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения23.12.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1866
Отец: Миногинъ Алексѣй
Мать: Миногина Анна
Рождение ребёнка
28.08.1888
Сын: Миногинъ Александръ
Мать ребёнка: Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
13.11.1890
Сын: Миногинъ Романъ
Мать ребёнка: Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
21.02.1894
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
18.11.1896
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Миногина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миногина Прасковья