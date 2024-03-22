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Миногинъ Степанъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.12.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1866

Отец: Миногинъ Алексѣй

Мать: Миногина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1888

Сын: Миногинъ Александръ

Мать ребёнка: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1890

Сын: Миногинъ Романъ

Мать ребёнка: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1894

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1896

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Миногина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миногина Прасковья

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