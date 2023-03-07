Мамыкина (Миногина) Татіана
Место рождения
Дата рождения08.01.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1854
Отец: Миногинъ Алексѣй
Мать: Миногина Анна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Мамыкинъ Григорій
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1878
Сын: Мамыкинъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Антипина Татьяна
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Марѳа
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
07.01.1896
Дочь: Мамыкина Ксенія
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамыкинъ Михаилъ