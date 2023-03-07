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Мамыкина (Миногина) Татіана

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.01.1854

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1854

Отец: Миногинъ Алексѣй

Мать: Миногина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Сын: Мамыкинъ Григорій

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Мамыкинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Антипина Татьяна

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Марѳа

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.01.1896

Дочь: Мамыкина Ксенія

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкинъ Михаилъ

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