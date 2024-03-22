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Мамыкинъ Їоаннъ

Место рождения

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Мамыкинъ Михаилъ

Мать: Мамыкина Татіана

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
24.01.1903

Жена: Мамыкина Февронья

Рождение ребёнка
01.11.1903

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Мамыкина Февронья

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.09.1912

Сын: Мамыкинъ Купреянъ

Мать ребёнка: Мамыкина Февронья

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.11.1914

Сын: Мамыкинъ Григорий

Мать ребёнка: Мамыкина Февронья

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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