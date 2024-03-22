Мамыкинъ Їоаннъ
Место рождения
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Мамыкинъ Михаилъ
Мать: Мамыкина Татіана
Бракосочетание
24.01.1903
Жена: Мамыкина Февронья
Рождение ребёнка
01.11.1903
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Мамыкина Февронья
Рождение ребёнка
12.09.1912
Сын: Мамыкинъ Купреянъ
Мать ребёнка: Мамыкина Февронья
Рождение ребёнка
13.11.1914
Сын: Мамыкинъ Григорий
Мать ребёнка: Мамыкина Февронья