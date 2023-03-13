Мамыкина (Гладкихъ) Февронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Гладкихъ) Февронья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Гладкихъ Киприанъ

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1903

Муж: Мамыкинъ Їоаннъ

Рождение ребёнка
01.11.1903

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Мамыкинъ Їоаннъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.09.1912

Сын: Мамыкинъ Купреянъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Їоаннъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.11.1914

Сын: Мамыкинъ Григорий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Їоаннъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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