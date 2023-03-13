Мамыкина (Гладкихъ) Февронья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Гладкихъ Киприанъ
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1903
Муж: Мамыкинъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
01.11.1903
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Мамыкинъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
12.09.1912
Сын: Мамыкинъ Купреянъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
13.11.1914
Сын: Мамыкинъ Григорий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Їоаннъ