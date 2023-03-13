Трубникова (Любимова) Марья
Место рождения
Дата рождения11.04.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1866
Отец: Любимовъ Александръ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1887
Сын: Трубниковъ Григорий
Отец ребёнка: Трубниковъ Александръ
Рождение ребёнка
14.04.1890
Дочь: Кулешова (Трубникова) Ирина
Отец ребёнка: Трубниковъ Александръ
Рождение ребёнка
24.05.1892
Сын: Трубниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Трубниковъ Александръ
Рождение ребёнка
14.07.1895
Сын: Трубниковъ Романъ
Отец ребёнка: Трубниковъ Александръ
Рождение ребёнка
11.06.1898
Сын: Трубниковъ Петръ
Отец ребёнка: Трубниковъ Александръ
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1901
Отец ребёнка: Трубниковъ Александръ
Рождение ребёнка
29.06.1904
Дочь: (Трубникова) Ольга
Отец ребёнка: Трубниковъ Александръ