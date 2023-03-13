Трубникова (Любимова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубникова (Любимова) Марья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.04.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1866

Отец: Любимовъ Александръ

Мать: Любимова (Колкотина) Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубниковъ Александръ

Рождение ребёнка
?.11.1887

Сын: Трубниковъ Григорий

Отец ребёнка: Трубниковъ Александръ

Рождение ребёнка
14.04.1890

Дочь: Кулешова (Трубникова) Ирина

Отец ребёнка: Трубниковъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1892

Сын: Трубниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Трубниковъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1895

Сын: Трубниковъ Романъ

Отец ребёнка: Трубниковъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1898

Сын: Трубниковъ Петръ

Отец ребёнка: Трубниковъ Александръ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1901

Сын: Трубниковъ Александръ

Отец ребёнка: Трубниковъ Александръ

Рождение ребёнка
29.06.1904

Дочь: (Трубникова) Ольга

Отец ребёнка: Трубниковъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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