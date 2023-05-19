Кулешова (Трубникова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулешова (Трубникова) Ирина

Кулешова (Трубникова) Ирина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.04.1890

Дата смерти

11.06.1915

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1890

Отец: Трубниковъ Александръ

Мать: Трубникова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1911

Муж: Кулешовъ Николай

Рождение ребёнка
29.06.1912

Сын: Кулешовъ Петръ

Отец ребёнка: Кулешовъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1914

Дочь: Кулешова Мария

Отец ребёнка: Кулешовъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1915

Сын: Кулешовъ Александръ

Отец ребёнка: Кулешовъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
11.06.1915
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ воспаленія брюшины