Кулешова (Трубникова) Ирина
Место рождения
Дата рождения14.04.1890
Дата смерти11.06.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1890
Отец: Трубниковъ Александръ
Мать: Трубникова Марья
Бракосочетание
21.01.1911
Муж: Кулешовъ Николай
Рождение ребёнка
29.06.1912
Сын: Кулешовъ Петръ
Отец ребёнка: Кулешовъ Николай
Рождение ребёнка
25.01.1914
Дочь: Кулешова Мария
Отец ребёнка: Кулешовъ Николай
Рождение ребёнка
05.06.1915
Сын: Кулешовъ Александръ
Отец ребёнка: Кулешовъ Николай
Смерть
11.06.1915
Причина смерти: Отъ воспаленія брюшины