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Ерыковъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.06.1808

Дата смерти

03.10.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1808

Отец: Ерыковъ Яковъ

Мать: Ерыкова Агафья Никитина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ерыковъ Алексей

Мать ребёнка: Ерыкова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1833

Сын: Ерыковъ Афиногенъ

Мать ребёнка: Ерыкова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1835

Дочь: Воронова Александра

Мать ребёнка: Ерыкова Ирина

Рождение ребёнка
16.08.1838

Дочь: Шорохова Марфа

Мать ребёнка: Ерыкова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1841

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Ерыкова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерыкова Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.10.1856
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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