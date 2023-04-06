Ерыковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения18.06.1808
Дата смерти03.10.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1808
Отец: Ерыковъ Яковъ
Мать: Ерыкова Агафья Никитина
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ерыковъ Алексей
Мать ребёнка: Ерыкова Ирина
Рождение ребёнка
13.07.1833
Сын: Ерыковъ Афиногенъ
Мать ребёнка: Ерыкова Ирина
Рождение ребёнка
21.04.1835
Дочь: Воронова Александра
Мать ребёнка: Ерыкова Ирина
Рождение ребёнка
16.08.1838
Дочь: Шорохова Марфа
Мать ребёнка: Ерыкова Ирина
Рождение ребёнка
04.09.1841
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Ерыкова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерыкова Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.10.1856