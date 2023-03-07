Шорохова (Ерикова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова (Ерикова) Марфа

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.08.1838

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1838

Отец: Ерыковъ Иванъ

Мать: Ерыкова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1861

Муж: Шороховъ Петръ

Рождение ребёнка
23.11.1862

Сын: Шороховъ Петръ

Отец ребёнка: Шороховъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1864

Сын: Шороховъ Алексей

Отец ребёнка: Шороховъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1865

Дочь: Чекалова Пелагия

Отец ребёнка: Шороховъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1866

Сын: Шороховъ Георгий

Отец ребёнка: Шороховъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1867

Дочь: Комлева Гликерья

Отец ребёнка: Шороховъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1869

Сын: Шороховъ Иванъ

Отец ребёнка: Шороховъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таракина Агафья

Отец ребёнка: Шороховъ Петръ

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