Шорохова (Ерикова) Марфа
Место рождения
Дата рождения16.08.1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1838
Отец: Ерыковъ Иванъ
Мать: Ерыкова Ирина
Бракосочетание
10.11.1861
Муж: Шороховъ Петръ
Рождение ребёнка
23.11.1862
Сын: Шороховъ Петръ
Отец ребёнка: Шороховъ Петръ
Рождение ребёнка
16.03.1864
Сын: Шороховъ Алексей
Отец ребёнка: Шороховъ Петръ
Рождение ребёнка
08.05.1865
Дочь: Чекалова Пелагия
Отец ребёнка: Шороховъ Петръ
Рождение ребёнка
23.05.1866
Сын: Шороховъ Георгий
Отец ребёнка: Шороховъ Петръ
Рождение ребёнка
11.05.1867
Дочь: Комлева Гликерья
Отец ребёнка: Шороховъ Петръ
Рождение ребёнка
01.01.1869
Сын: Шороховъ Иванъ
Отец ребёнка: Шороховъ Петръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таракина Агафья
Отец ребёнка: Шороховъ Петръ