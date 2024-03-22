Комлева (Шорохова) Гликерья
Место рождения
Дата рождения11.05.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1867
Отец: Шороховъ Петръ
Мать: Шорохова Марфа
Бракосочетание
10.07.1894
Муж: Комлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.03.1895
Сын: Комлевъ Никонъ
Отец ребёнка: Комлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.03.1896
Сын: Комлевъ Алексей
Отец ребёнка: Комлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.03.1897
Сын: Комлевъ Арсений
Отец ребёнка: Комлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.03.1899
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Комлевъ Иванъ