Комлева (Шорохова) Гликерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева (Шорохова) Гликерья

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.05.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1867

Отец: Шороховъ Петръ

Мать: Шорохова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.07.1894

Муж: Комлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1895

Сын: Комлевъ Никонъ

Отец ребёнка: Комлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1896

Сын: Комлевъ Алексей

Отец ребёнка: Комлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1897

Сын: Комлевъ Арсений

Отец ребёнка: Комлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1899

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Комлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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