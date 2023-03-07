Чекалова (Шорохова) Пелагия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Шорохова) Пелагия

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.05.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1865

Отец: Шороховъ Петръ

Мать: Шорохова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1888

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1892

Сын: Чекаловъ Федоръ

Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1894

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1898

Дочь: Чекалова Марья

Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1899

Сын: Чекаловъ Константинъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1906

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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