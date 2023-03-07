Чекалова (Шорохова) Пелагия
Место рождения
Дата рождения08.05.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1865
Отец: Шороховъ Петръ
Мать: Шорохова Марфа
Рождение ребёнка
01.06.1888
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.01.1892
Сын: Чекаловъ Федоръ
Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.04.1894
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.07.1898
Дочь: Чекалова Марья
Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.09.1899
Сын: Чекаловъ Константинъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.01.1906
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ