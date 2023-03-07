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Чекаловъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.09.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1857

Отец: Чекаловъ Осипъ

Мать: Чекалова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1888

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Чекалова Пелагия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Чекалова Ольга

Мать ребёнка: Чекалова Ольга

Рождение ребёнка
23.01.1892

Сын: Чекаловъ Федоръ

Мать ребёнка: Чекалова Пелагия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1894

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Чекалова Пелагия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1898

Дочь: Чекалова Марья

Мать ребёнка: Чекалова Пелагия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1899

Сын: Чекаловъ Константинъ

Мать ребёнка: Чекалова Пелагия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1906

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Чекалова Пелагия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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