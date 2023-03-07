Чекаловъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения16.09.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1857
Отец: Чекаловъ Осипъ
Мать: Чекалова Екатерина
Рождение ребёнка
01.06.1888
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Чекалова Пелагия
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Чекалова Ольга
Мать ребёнка: Чекалова Ольга
Рождение ребёнка
23.01.1892
Сын: Чекаловъ Федоръ
Мать ребёнка: Чекалова Пелагия
Рождение ребёнка
30.04.1894
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Чекалова Пелагия
Рождение ребёнка
10.07.1898
Дочь: Чекалова Марья
Мать ребёнка: Чекалова Пелагия
Рождение ребёнка
14.09.1899
Сын: Чекаловъ Константинъ
Мать ребёнка: Чекалова Пелагия
Рождение ребёнка
20.01.1906
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Чекалова Пелагия