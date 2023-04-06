Ерыковъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Ерыковъ Сергей
Мать: Устинья Михайлова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ерыковъ Павелъ
Мать ребёнка: Ерыкова Агафья Никитина
Рождение ребёнка
18.06.1808
Сын: Ерыковъ Иванъ
Мать ребёнка: Ерыкова Агафья Никитина
Бракосочетание
15.02.1810
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ерыковъ Александръ
Мать ребёнка: Полубоярова Ерикова Ирина
Рождение ребёнка
15.12.1812
Сын: Ерыковъ Степанъ
Мать ребёнка: Полубоярова Ерикова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерыкова Агафья Никитина