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Ерыковъ Яковъ

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Место рождения

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Ерыковъ Сергей

Мать: Устинья Михайлова

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ерыковъ Павелъ

Мать ребёнка: Ерыкова Агафья Никитина

Рождение ребёнка
18.06.1808

Сын: Ерыковъ Иванъ

Мать ребёнка: Ерыкова Агафья Никитина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.02.1810

Жена: Полубоярова Ерикова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ерыковъ Александръ

Мать ребёнка: Полубоярова Ерикова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1812

Сын: Ерыковъ Степанъ

Мать ребёнка: Полубоярова Ерикова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерыкова Агафья Никитина

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