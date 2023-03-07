Устинья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Ерыковъ Иванъ
Отец ребёнка: Ерыковъ Сергей
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ерыковъ Яковъ
Отец ребёнка: Ерыковъ Сергей
Рождение ребёнка
1775
Сын: Ерыковъ Василей
Отец ребёнка: Ерыковъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерыковъ Сергей