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Устинья Михайлова

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Место рождения

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Ерыковъ Иванъ

Отец ребёнка: Ерыковъ Сергей

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Ерыковъ Яковъ

Отец ребёнка: Ерыковъ Сергей

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Ерыковъ Василей

Отец ребёнка: Ерыковъ Сергей

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерыковъ Сергей

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