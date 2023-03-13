Ерыкова Агафья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерыковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ерыковъ Павелъ
Отец ребёнка: Ерыковъ Яковъ
Рождение ребёнка
18.06.1808
Сын: Ерыковъ Иванъ
Отец ребёнка: Ерыковъ Яковъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан