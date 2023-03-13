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Воронова (Ерыкова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1835

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1835

Отец: Ерыковъ Иванъ

Мать: Ерыкова (Филиппова) Ирина

Бракосочетание
24.01.1858

Муж: Вороновъ Осипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1858

Дочь: (Воронова) Анна

Отец ребёнка: Вороновъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1860

Дочь: (Воронова) Дарія

Отец ребёнка: Вороновъ Осипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1862

Дочь: (Воронова) Евдокія

Отец ребёнка: Вороновъ Осипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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