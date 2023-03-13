Воронова (Ерыкова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1835
Отец: Ерыковъ Иванъ
Бракосочетание
24.01.1858
Муж: Вороновъ Осипъ
Рождение ребёнка
09.12.1858
Дочь: (Воронова) Анна
Отец ребёнка: Вороновъ Осипъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1860
Дочь: (Воронова) Дарія
Отец ребёнка: Вороновъ Осипъ
Рождение ребёнка
22.02.1862
Дочь: (Воронова) Евдокія
Отец ребёнка: Вороновъ Осипъ