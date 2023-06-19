Вороновъ Осипъ
Место рождения
Дата рождения1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Вороновъ Андрей
Мать: Воронова Елена
Бракосочетание
24.01.1858
Жена: Воронова Александра
Рождение ребёнка
09.12.1858
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Воронова Александра
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1860
Дочь: Дарія
Мать ребёнка: Воронова Александра
Рождение ребёнка
22.02.1862
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Воронова Александра