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Вороновъ Осипъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Вороновъ Андрей

Мать: Воронова Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1858

Жена: Воронова Александра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1858

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Воронова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1860

Дочь: Дарія

Мать ребёнка: Воронова Александра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1862

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Воронова Александра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан