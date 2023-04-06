Вороновъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Вороновъ Осипъ
Мать: Воронова Авдотья Петрова
Бракосочетание
25.01.1814
Жена: Воронова Елена
Рождение ребёнка
08.11.1820
Сын: Вороновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Воронова Елена
Рождение ребёнка
1824
Сын: Вороновъ Осипъ
Мать ребёнка: Воронова Елена
Рождение ребёнка
01.09.1829
Сын: Вороновъ Филиппъ
Мать ребёнка: Воронова Елена
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Шорохова Авдотья
Мать ребёнка: Воронова Елена
Рождение ребёнка
10.10.1833
Сын: Вороновъ Ефимъ
Мать ребёнка: Воронова Елена