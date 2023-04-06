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Вороновъ Андрей

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1790

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Вороновъ Осипъ

Мать: Воронова Авдотья Петрова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1814

Жена: Воронова Елена

Рождение ребёнка
08.11.1820

Сын: Вороновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Воронова Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Вороновъ Осипъ

Мать ребёнка: Воронова Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1829

Сын: Вороновъ Филиппъ

Мать ребёнка: Воронова Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Шорохова Авдотья

Мать ребёнка: Воронова Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1833

Сын: Вороновъ Ефимъ

Мать ребёнка: Воронова Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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