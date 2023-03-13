Вороновъ Осипъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Вороновъ Иванъ Афонасьевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Маврина Стефанида
Мать ребёнка: Воронова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Плеханова Прасковья
Мать ребёнка: Воронова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Воронова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Вороновъ Антонъ
Мать ребёнка: Воронова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Бахарева Василиса
Мать ребёнка: Воронова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
13.04.1788
Сын: Вороновъ Василий
Мать ребёнка: Воронова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Вороновъ Андрей
Мать ребёнка: Воронова Авдотья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронова Авдотья Петрова
Смерть
1822