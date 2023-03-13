Вороновъ Осипъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВороновъ Осипъ

Вороновъ Осипъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Вороновъ Иванъ Афонасьевъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Маврина Стефанида

Мать ребёнка: Воронова Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Плеханова Прасковья

Мать ребёнка: Воронова Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Воронова Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Вороновъ Антонъ

Мать ребёнка: Воронова Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Бахарева Василиса

Мать ребёнка: Воронова Авдотья Петрова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1788

Сын: Вороновъ Василий

Мать ребёнка: Воронова Авдотья Петрова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Вороновъ Андрей

Мать ребёнка: Воронова Авдотья Петрова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Авдотья Петрова

Смерть
1822
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close