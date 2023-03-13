Плеханова (Воронова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханова (Воронова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

04.03.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Вороновъ Осипъ

Мать: Воронова Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
29.03.1802

Сын: Плехановъ Родионъ

Отец ребёнка: Плехановъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.12.1804

Сын: Плехановъ Андрей

Отец ребёнка: Плехановъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плехановъ Григорий

Смерть
04.03.1848
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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