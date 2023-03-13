Плеханова (Воронова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти04.03.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Вороновъ Осипъ
Мать: Воронова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
29.03.1802
Сын: Плехановъ Родионъ
Отец ребёнка: Плехановъ Григорий
Рождение ребёнка
31.12.1804
Сын: Плехановъ Андрей
Отец ребёнка: Плехановъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плехановъ Григорий
Смерть
04.03.1848