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(Воронова) Марья
(Воронова) Марья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1779
Пол
Женский
Отец
Вороновъ Осипъ
1755 г.р.
Мать
Воронова Авдотья Петрова
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец:
Вороновъ Осипъ
Мать:
Воронова Авдотья Петрова
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