Василий Ануфриевич
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Ануфрий Изотович
Мать: Евфимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Родионовна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Кирей Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Родионовна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Тарас Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Родионовна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Семен Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Родионовна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иуда Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Родионовна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Родионовна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Родионовна
Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1757
Сын: Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Родионовна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Ирина Родионовна
Смерть
1785