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Василий Ануфриевич

Место рождения

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1717

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Ануфрий Изотович

Мать: Евфимия

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Родионовна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Кирей Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Родионовна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1745

Сын: Тарас Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Родионовна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1747

Сын: Семен Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Родионовна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1749

Сын: Иуда Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Родионовна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1751

Сын: Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Родионовна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1753

Сын: Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Родионовна

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Родионовна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Ирина Родионовна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
1785

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