Кирей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Василий Ануфриевич
Мать: Ирина Родионовна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Емельян Киреевич
Мать ребёнка: Татьяна Ионовна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Варвара Киреевна
Мать ребёнка: Татьяна Ионовна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Яков Киреевич
Мать ребёнка: Татьяна Ионовна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Киреевна
Мать ребёнка: Татьяна Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ионовна
Смерть
Неизвестно