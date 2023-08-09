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Кирей Васильевич

Место рождения

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Василий Ануфриевич

Мать: Ирина Родионовна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1769

Сын: Емельян Киреевич

Мать ребёнка: Татьяна Ионовна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Варвара Киреевна

Мать ребёнка: Татьяна Ионовна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Яков Киреевич

Мать ребёнка: Татьяна Ионовна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Киреевна

Мать ребёнка: Татьяна Ионовна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ионовна

Смерть
Неизвестно