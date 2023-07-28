Татьяна Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Емельян Киреевич

Отец ребёнка: Кирей Васильевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Варвара Киреевна

Отец ребёнка: Кирей Васильевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Яков Киреевич

Отец ребёнка: Кирей Васильевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Киреевна

Отец ребёнка: Кирей Васильевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирей Васильевич

Смерть
Неизвестно