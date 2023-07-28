Татьяна Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Емельян Киреевич
Отец ребёнка: Кирей Васильевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Варвара Киреевна
Отец ребёнка: Кирей Васильевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Яков Киреевич
Отец ребёнка: Кирей Васильевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Киреевна
Отец ребёнка: Кирей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирей Васильевич
Смерть
Неизвестно