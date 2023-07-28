Яков Киреевич
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Кирей Васильевич
Мать: Татьяна Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Рождение ребёнка
1813
Сын: Борис Яковлевич
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1823
Сын: Егор Яковлевич
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
Неизвестно