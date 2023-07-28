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Яков Киреевич

Место рождения

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Кирей Васильевич

Мать: Татьяна Ионовна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
1813

Сын: Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокия

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Евдокия

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1823

Сын: Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокия

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

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