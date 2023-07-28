Емельян Киреевич
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Кирей Васильевич
Мать: Татьяна Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Прасковья Емельяновна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Гавриил Емельянович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Матвей Емельянович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно