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Емельян Киреевич

Место рождения

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Кирей Васильевич

Мать: Татьяна Ионовна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Прасковья Емельяновна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1791

Сын: Гавриил Емельянович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1794

Сын: Матвей Емельянович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

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