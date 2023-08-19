Гавриил Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриил Емельянович

Гавриил Емельянович

Место рождения

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Емельян Киреевич

Мать: Анна Ивановна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1812

Сын: Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Евдокия

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Евдокия

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Евдокия

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Прасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Евдокия

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close