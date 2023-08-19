Гавриил Емельянович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Емельян Киреевич
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1815
Сын: Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1820
Сын: Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Прасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
Неизвестно