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Анна Ивановна

Место рождения

Погорелая, Короваевская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелая, Короваевская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Киреевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Прасковья Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Киреевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1791

Сын: Гавриил Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Киреевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1794

Сын: Матвей Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Киреевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

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