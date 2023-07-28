Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Киреевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Прасковья Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Киреевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Гавриил Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Киреевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Матвей Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Киреевич
Смерть
Неизвестно