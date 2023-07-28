Ирина Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Ануфриевич

Рождение ребёнка
1742

Сын: Кирей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ануфриевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1745

Сын: Тарас Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ануфриевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1747

Сын: Семен Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ануфриевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1749

Сын: Иуда Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ануфриевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1751

Сын: Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ануфриевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1753

Сын: Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ануфриевич

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ануфриевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ануфриевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

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