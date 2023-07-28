Ирина Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Ануфриевич
Рождение ребёнка
1742
Сын: Кирей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ануфриевич
Рождение ребёнка
1745
Сын: Тарас Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ануфриевич
Рождение ребёнка
1747
Сын: Семен Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ануфриевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иуда Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ануфриевич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ануфриевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ануфриевич
Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1757
Сын: Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ануфриевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ануфриевич
Смерть
Неизвестно