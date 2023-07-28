Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Василий Ануфриевич
Мать: Ирина Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Евфимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Евфимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Евфимия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно