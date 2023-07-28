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Михаил Васильевич

Место рождения

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Василий Ануфриевич

Мать: Ирина Родионовна

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Евфимия Тимофеевна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Евфимия Тимофеевна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1787

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Евфимия Тимофеевна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

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