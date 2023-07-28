Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Михаил Васильевич
Мать: Евфимия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Авксентьевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Фекла Авксентьевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Соломонида Ивановна
Мать ребёнка: Фекла Авксентьевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Фекла Авксентьевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Павел Иванович
Мать ребёнка: Фекла Авксентьевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евфросинья Ивановна
Мать ребёнка: Фекла Авксентьевна
Смерть
Неизвестно