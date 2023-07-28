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Иван Михайлович

Место рождения

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Михаил Васильевич

Мать: Евфимия Тимофеевна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Авксентьевна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Фекла Авксентьевна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Соломонида Ивановна

Мать ребёнка: Фекла Авксентьевна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Фекла Авксентьевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Павел Иванович

Мать ребёнка: Фекла Авксентьевна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евфросинья Ивановна

Мать ребёнка: Фекла Авксентьевна

Смерть
Неизвестно

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