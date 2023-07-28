Петр Иванович
Место рожденияРоссийская Империя, Смоленская губерния, Сычевский уезд, деревня Греново
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Иван Михайлович
Мать: Фекла Авксентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Устинья Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Карп Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Изот Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно