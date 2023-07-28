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Петр Иванович

Место рождения

Российская Империя, Смоленская губерния, Сычевский уезд, деревня Греново

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Иван Михайлович

Мать: Фекла Авксентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Устинья Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Карп Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Изот Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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