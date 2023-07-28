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Евфимия Тимофеевна

Место рождения

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1787

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

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