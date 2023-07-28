Евфимия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно