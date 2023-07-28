Фекла Авксентьевна
Место рожденияРоссийская Империя, Смоленская губерния, Сычевский уезд, деревня Греново
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Соломонида Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евфросинья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно