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Фекла Авксентьевна

Место рождения

Российская Империя, Смоленская губерния, Сычевский уезд, деревня Греново

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Соломонида Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евфросинья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно

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