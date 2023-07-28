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Павел Иванович

Место рождения

Российская Империя, Смоленская губерния, Сычевский уезд, деревня Греново

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Иван Михайлович

Мать: Фекла Авксентьевна

Российская Империя, Смоленская губерния, Сычевский уезд, деревня Греново
Рождение ребёнка
1838

Сын: Викентий Павлович

Мать ребёнка: Неонила Кузьминична

Российская Империя, Смоленская губерния, Сычевский уезд, деревня Греново
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дарья Павловна

Мать ребёнка: Неонила Кузьминична

Российская Империя, Смоленская губерния, Сычевский уезд, деревня Греново
Рождение ребёнка
1850

Сын: Алексей Павлович

Мать ребёнка: Неонила Кузьминична

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Егор Павлович

Мать ребёнка: Неонила Кузьминична

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Кузьминична

Смерть
Неизвестно