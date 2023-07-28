Павел Иванович
Место рожденияРоссийская Империя, Смоленская губерния, Сычевский уезд, деревня Греново
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Иван Михайлович
Мать: Фекла Авксентьевна
Российская Империя, Смоленская губерния, Сычевский уезд, деревня Греново
Рождение ребёнка
1838
Сын: Викентий Павлович
Мать ребёнка: Неонила Кузьминична
Российская Империя, Смоленская губерния, Сычевский уезд, деревня Греново
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дарья Павловна
Мать ребёнка: Неонила Кузьминична
Российская Империя, Смоленская губерния, Сычевский уезд, деревня Греново
Рождение ребёнка
1850
Сын: Алексей Павлович
Мать ребёнка: Неонила Кузьминична
Рождение ребёнка
1852
Сын: Егор Павлович
Мать ребёнка: Неонила Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Кузьминична
Смерть
Неизвестно