Неонила Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Викентий Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дарья Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Алексей Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Егор Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Смерть
Неизвестно