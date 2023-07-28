Неонила Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонила Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Иванович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Викентий Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дарья Павловна

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Алексей Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Егор Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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