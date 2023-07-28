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Семен Васильевич

Место рождения

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Василий Ануфриевич

Мать: Ирина Родионовна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Аверкиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ипатовна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Елена Семеновна

Мать ребёнка: Марфа Ипатовна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Пахом Семенович

Мать ребёнка: Марфа Ипатовна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Марфа Аверкиевна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1793

Сын: Фадей Семенович

Мать ребёнка: Марфа Аверкиевна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

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