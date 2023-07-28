Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Василий Ануфриевич
Мать: Ирина Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Аверкиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ипатовна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Елена Семеновна
Мать ребёнка: Марфа Ипатовна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Пахом Семенович
Мать ребёнка: Марфа Ипатовна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Марфа Аверкиевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Фадей Семенович
Мать ребёнка: Марфа Аверкиевна
Смерть
Неизвестно