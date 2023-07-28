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Ануфрий Изотович

Место рождения

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1693

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Изот Матвеевич

Мать: Х

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Федора Ануфриевна

Мать ребёнка: Евфимия

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1717

Сын: Василий Ануфриевич

Мать ребёнка: Евфимия

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1729

Сын: Григорий Ануфриевич

Мать ребёнка: Евфимия

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1733

Сын: Кирей Ануфриевич

Мать ребёнка: Евфимия

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
1758

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