Ануфрий Изотович
Место рождения
Дата рождения1693
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Изот Матвеевич
Мать: Х
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Федора Ануфриевна
Мать ребёнка: Евфимия
Рождение ребёнка
1717
Сын: Василий Ануфриевич
Мать ребёнка: Евфимия
Рождение ребёнка
1729
Сын: Григорий Ануфриевич
Мать ребёнка: Евфимия
Рождение ребёнка
1733
Сын: Кирей Ануфриевич
Мать ребёнка: Евфимия
Смерть
1758