Григорий Ануфриевич
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Ануфрий Изотович
Мать: Евфимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Прокофий Григорьевич
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Смерть
Неизвестно