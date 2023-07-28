Григорий Ануфриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Ануфриевич

Григорий Ануфриевич

Место рождения

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Ануфрий Изотович

Мать: Евфимия

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1761

Сын: Прокофий Григорьевич

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.