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Максим Григорьевич

Место рождения

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Григорий Ануфриевич

Мать: Наталья Яковлевна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1777

Сын: Антон Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Нефед Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

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