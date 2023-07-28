Максим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Григорий Ануфриевич
Мать: Наталья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Антон Максимович
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Нефед Максимович
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно