Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Ануфриевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Ануфриевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Прокофий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Ануфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Ануфриевич
Смерть
Неизвестно