Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Ануфриевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Ануфриевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1761

Сын: Прокофий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Ануфриевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Ануфриевич

Смерть
Неизвестно
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