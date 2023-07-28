Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Антон Максимович
Отец ребёнка: Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Нефед Максимович
Отец ребёнка: Максим Григорьевич
Смерть
Неизвестно