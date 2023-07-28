Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Максим Григорьевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1777

Сын: Антон Максимович

Отец ребёнка: Максим Григорьевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Нефед Максимович

Отец ребёнка: Максим Григорьевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

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