Кирей Ануфриевич
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Ануфрий Изотович
Мать: Евфимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Варвара Киреевна
Мать ребёнка: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Агрипина Киреевна
Мать ребёнка: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Василий Киреевич
Мать ребёнка: Марья Петровна
Смерть
Неизвестно