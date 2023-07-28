Кирей Ануфриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирей Ануфриевич

Кирей Ануфриевич

Место рождения

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Ануфрий Изотович

Мать: Евфимия

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Варвара Киреевна

Мать ребёнка: Марья Петровна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Агрипина Киреевна

Мать ребёнка: Марья Петровна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1756

Сын: Василий Киреевич

Мать ребёнка: Марья Петровна

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.