Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирей Ануфриевич

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Варвара Киреевна

Отец ребёнка: Кирей Ануфриевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Агрипина Киреевна

Отец ребёнка: Кирей Ануфриевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1756

Сын: Василий Киреевич

Отец ребёнка: Кирей Ануфриевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

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