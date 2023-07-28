Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирей Ануфриевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Варвара Киреевна
Отец ребёнка: Кирей Ануфриевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Агрипина Киреевна
Отец ребёнка: Кирей Ануфриевич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Василий Киреевич
Отец ребёнка: Кирей Ануфриевич
Смерть
Неизвестно