Беспаловъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти18.12.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Беспаловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Таракина Устинья
Мать ребёнка: Беспалова Аксинья
Рождение ребёнка
24.09.1811
Дочь: Иевлева Фекла
Мать ребёнка: Беспалова Аксинья
Рождение ребёнка
29.09.1815
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Беспалова Аксинья
Рождение ребёнка
14.04.1818
Дочь: Шорохова, Горохова Ирина
Мать ребёнка: Беспалова Аксинья
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Беспалова Аксинья
Рождение ребёнка
13.09.1821
Дочь: Ефимова Афимья
Мать ребёнка: Беспалова Аксинья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кузнецова Дарія
Мать ребёнка: Беспалова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беспалова Аксинья
Смерть
18.12.1849