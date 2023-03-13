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Беспаловъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

18.12.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Беспаловъ Иванъ

Мать: Беспалова Аксинья Якимова

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Таракина Устинья

Мать ребёнка: Беспалова Аксинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1811

Дочь: Иевлева Фекла

Мать ребёнка: Беспалова Аксинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1815

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Беспалова Аксинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1818

Дочь: Шорохова, Горохова Ирина

Мать ребёнка: Беспалова Аксинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Беспалова Аксинья

Рождение ребёнка
13.09.1821

Дочь: Ефимова Афимья

Мать ребёнка: Беспалова Аксинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кузнецова Дарія

Мать ребёнка: Беспалова Аксинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспалова Аксинья

Смерть
18.12.1849
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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