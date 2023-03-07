Кузнецова (Беспалова) Дарія
Место рождения
Дата рождения1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Беспаловъ Иванъ
Мать: Беспалова Аксинья
Бракосочетание
08.02.1848
Муж: Кузнецовъ Евсѣй
Рождение ребёнка
15.07.1848
Сын: Кузнецовъ Емельянъ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй
Рождение ребёнка
03.06.1850
Дочь: Власова Акулина
Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй
Рождение ребёнка
07.07.1852
Дочь: Еѵѳимія
Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй
Рождение ребёнка
21.12.1853
Дочь: Деулина Анисія
Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй
Рождение ребёнка
09.03.1856
Сын: Кузнецовъ Алексѣй
Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй
Рождение ребёнка
04.05.1857
Сын: Кузнецовъ Иванъ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй
Рождение ребёнка
02.09.1859
Дочь: Кузнецова Анна
Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй
Рождение ребёнка
01.09.1862
Дочь: Кузнецова Елизавѣта
Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй
Рождение ребёнка
17.12.1864
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй
Рождение ребёнка
16.03.1866
Дочь: Щипакина Дарія
Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй
Рождение ребёнка
26.08.1867
Сын: Кузнецовъ Иванъ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй
Рождение ребёнка
04.12.1868
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй