Кузнецова (Беспалова) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Беспалова) Дарія

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Беспаловъ Иванъ

Мать: Беспалова Аксинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1848

Муж: Кузнецовъ Евсѣй

Рождение ребёнка
15.07.1848

Сын: Кузнецовъ Емельянъ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1850

Дочь: Власова Акулина

Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1852

Дочь: Еѵѳимія

Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1853

Дочь: Деулина Анисія

Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1856

Сын: Кузнецовъ Алексѣй

Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1857

Сын: Кузнецовъ Иванъ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1859

Дочь: Кузнецова Анна

Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1862

Дочь: Кузнецова Елизавѣта

Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1864

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1866

Дочь: Щипакина Дарія

Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1867

Сын: Кузнецовъ Иванъ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1868

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Кузнецовъ Евсѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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