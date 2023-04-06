Щипакина (Кузнецова) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Кузнецова) Дарія

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.03.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1866

Отец: Кузнецовъ Евсѣй

Мать: Кузнецова Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.02.1888

Муж: Щипакинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1891

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Щипакинъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1893

Дочь: Щипакина Татіана

Отец ребёнка: Щипакинъ Николай

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
24.08.1895

Сын: Щипакинъ Александръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Николай

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.05.1897

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Щипакинъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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