Щипакина (Кузнецова) Дарія
Место рождения
Дата рождения16.03.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1866
Отец: Кузнецовъ Евсѣй
Мать: Кузнецова Дарія
Бракосочетание
19.02.1888
Муж: Щипакинъ Николай
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1891
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Щипакинъ Николай
Рождение ребёнка
29.12.1893
Дочь: Щипакина Татіана
Отец ребёнка: Щипакинъ Николай
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
24.08.1895
Сын: Щипакинъ Александръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Николай
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.05.1897
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Щипакинъ Николай