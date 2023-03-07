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Кузнецовъ Емельянъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1848

Отец: Кузнецовъ Евсѣй

Мать: Кузнецова Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кудинова Анна

Мать ребёнка: Кузнецова Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1873

Сын: Кузнецовъ Степанъ

Мать ребёнка: Кузнецова Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Сын: Кузнецовъ Алексей

Мать ребёнка: Кузнецова Дарія

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кузнецовъ Яковъ

Мать ребёнка: Кузнецова Дарія

Рождение ребёнка
25.11.1879

Сын: Кузнецовъ Андрей

Мать ребёнка: Кузнецова Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кузнецовъ Василий

Мать ребёнка: Кузнецова Дарія

Рождение ребёнка
01.01.1889

Сын: Кузнецовъ Николай

Мать ребёнка: Кузнецова Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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