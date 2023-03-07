Кузнецовъ Емельянъ
Место рождения
Дата рождения15.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1848
Отец: Кузнецовъ Евсѣй
Мать: Кузнецова Дарія
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Кудинова Анна
Мать ребёнка: Кузнецова Дарія
Рождение ребёнка
22.12.1873
Сын: Кузнецовъ Степанъ
Мать ребёнка: Кузнецова Дарія
Рождение ребёнка
1876
Сын: Кузнецовъ Алексей
Мать ребёнка: Кузнецова Дарія
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кузнецовъ Яковъ
Мать ребёнка: Кузнецова Дарія
Рождение ребёнка
25.11.1879
Сын: Кузнецовъ Андрей
Мать ребёнка: Кузнецова Дарія
Рождение ребёнка
1885
Сын: Кузнецовъ Василий
Мать ребёнка: Кузнецова Дарія
Рождение ребёнка
01.01.1889
Сын: Кузнецовъ Николай
Мать ребёнка: Кузнецова Дарія